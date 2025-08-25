Denizli’deki orman yangını kontrol altında

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde Cankurtaran mevkiindeki yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 2 iş makinesi ile 307 personel sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak bölgedeki yangında, alevlere, havadan ve karadan müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan müdahale yeniden başlandı. 9 helikopter, 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 21 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 380 personel ile müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri, arazide yaptıkları incelemede yangına sebebiyet verdiği öne sürülen şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.