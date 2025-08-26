Denizli’de mahalleli ayağa kalktı: Hamile köpeğe tüfekle saldırdı

Denizli'nin Çal ilçesi İsmailler Mahallesi'nde meydana gelen olayda A.P. isimli şahıs, hamile bir köpeği tüfekle vurdu. Vatandaşların yoğun olduğu bölgede duyulan silah sesleri mahallede korku ve paniğe yol açarken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen Çal İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şahsın kimliğini kısa sürede tespit ederek, hakkında işlem başlattı. Ağır yaralanan köpek ise Çal Belediyesi sözleşmeli veteriner hekimi Ediz Zeybek'in ilk müdahalesinin ardından belediye ekipleri tarafından Denizli'deki hayvan kliniğine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı