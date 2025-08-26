  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Denizli Denizli'de mahalleli ayağa kalktı: Hamile köpeğe tüfekle saldırdı

Denizli'de mahalleli ayağa kalktı: Hamile köpeğe tüfekle saldırdı

Denizli'de hamile bir köpek tüfekle vuruldu. Olay karşısında mahalleyi ayağa kalkarken silah sesleri korku ve paniğe yol açtı. Ağır yaralanan köpek kliniğe kaldırıldı.

İHA

Giriş Tarihi:

Denizli’de mahalleli ayağa kalktı: Hamile köpeğe tüfekle saldırdı

Denizli'nin Çal ilçesi İsmailler Mahallesi'nde meydana gelen olayda A.P. isimli şahıs, hamile bir köpeği tüfekle vurdu. Vatandaşların yoğun olduğu bölgede duyulan silah sesleri mahallede korku ve paniğe yol açarken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Denizli’de mahalleli ayağa kalktı: Hamile köpeğe tüfekle saldırdı

İhbar üzerine harekete geçen Çal İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şahsın kimliğini kısa sürede tespit ederek, hakkında işlem başlattı. Ağır yaralanan köpek ise Çal Belediyesi sözleşmeli veteriner hekimi Ediz Zeybek'in ilk müdahalesinin ardından belediye ekipleri tarafından Denizli'deki hayvan kliniğine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA