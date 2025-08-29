Denizli yeniden alev alev!

Denizli'nin Buldan ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan ve bugün kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangına müdahale ediliyor.

Çatak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Çatak Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıkmış, yangın, rüzgarın da etkisiyle Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'ne kadar ulaşmıştı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, bugün kontrol altına alınmıştı.