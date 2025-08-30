Denizli’de alevlere mücadele!

Denizli'nin Buldan ilçesinde başlayıp Aydın'ın Buharkent ilçesine yayılan orman yangınında söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, vatandaşlar helikopterlerin su aldığı yangın havuzuna tankerlerle su taşıdılar.

29 Ağustos Cuma günü saat 14.40 sıralarında Denizli Buldan Çatak köyü Armutlu mevkiinde çıkan ve rüzgarla birlikte geniş alana yayılarak Aydın Buharkent ilçesi Kızıldere mevkiine sıçrayan orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. 39 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 322 personel ile karadan, 10 helikopter ve 3 uçak ile havadan müdahale edilen yangına, bölgedeki vatandaşlar ve gönüllü grupları da destek veriyor. Arazi şartlarının sarp ve vadilerden oluşması sebebiyle zaman zaman ekiplerin alevlere karadan müdahalesi zor olurken, yangın söndürme helikopterlerinin su ikmali yaptığı yangın havuzlarının dolu kalması için Buharkentli vatandaşlar da, traktörlerle havuza su taşıyor. Havuzdaki suyun yeterli olması amacıyla topyekün mücadele eden vatandaşlar suyla doldurdukları tankerleri, yangın havuzuna boşaltarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, yaptığı açıklamada "Kızıldere Mahallemizde devam eden yangına karşı mücadele eden helikopterlerin su aldığı yangın havuzuna kendi imkanlarıyla tankerlerle su taşıyan hemşehrilerimiz, Buharkent'in dayanışma ruhunu bir kez daha en güçlü şekilde gösteriyor. Bu zorlu süreçte emek veren, canla başla çalışan tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyor; yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasını diliyorum" dedi.