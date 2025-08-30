Denizli'de CHP’li Başkan odunla zabıta dövdü!

TAŞ DÖŞEMEYİ REDDETTİLER Denizli Kale'de görev tanımlarında olmamasına rağmen aylarca moloz, inşaat, çöp ve çapalama gibi ağır işlerde çalıştırılan iki zabıta memuru, belediye başkanının gazabına uğradı.

Elinde sopayla koşarak bahçeye giren Başkan Hayla, iki zabıta personeline defalarca vurdu. Dayakçı Başkan'ın zabıta memurlarına saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Tekniker ve veri hazırlama kadrosunda olmalarına rağmen zabıta olarak çalıştırılan H.S.K. (34) ve C.E.Ç. (42) geçirdikleri bel fıtığı ve burun ameliyatları nedeniyle taş döşemeyi reddetti.