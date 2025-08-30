Denizli'de CHP’li Başkan odunla zabıta dövdü!

TAŞ DÖŞEMEYİ REDDETTİLER
Denizli Kale'de görev tanımlarında olmamasına rağmen aylarca moloz, inşaat, çöp ve çapalama gibi ağır işlerde çalıştırılan iki zabıta memuru, belediye başkanının gazabına uğradı.
Olay, Zabıta Müdürü F.T'nin, ekiplere Kale Orta Okulu'nun bahçesine kilit parke döşemeleri için talimat vermesinin ardından yaşandı.
Elinde sopayla koşarak bahçeye giren Başkan Hayla, iki zabıta personeline defalarca vurdu. Dayakçı Başkan'ın zabıta memurlarına saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Tekniker ve veri hazırlama kadrosunda olmalarına rağmen zabıta olarak çalıştırılan H.S.K. (34) ve C.E.Ç. (42) geçirdikleri bel fıtığı ve burun ameliyatları nedeniyle taş döşemeyi reddetti.
SOPAYI SIRTINDA KIRDI
İlk gün güvenlik kameralarının da gördüğü bir bölgede mesai bitimine kadar bekleyen iki zabıta memuru, ertesi gün yine aynı bölgeye gittiklerinde elinde sopayla okul bahçesine giren Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın saldırısına uğradı.
Art arda C.E.Ç'nin sırtına vuran Hayla'nın elindeki sopa kırıldı. Başkanı engellemek için araya giren H.S.K. ise bu sırada parmağından darbe aldı. Olay sonrası Kale Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu alan zabıtalar, dayakçı başkandan şikayetçi oldu.