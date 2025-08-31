  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Denizli Denizli- Aydın il sınırındaki yangın 4'ncü gününde! Bir köy tahliye ediliyor

Son dakika... Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde 4 gün önce ormanlık alanda çıkan ve Aydın'a sıçrayan yangının öğleden sonra yeniden büyümesi ile Buldan'a bağlı Bölmekaya Mahallesi'ndeki evler yanmaya başladı. Köyün tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangınla mücadeleye devam ediliyor. Buldan ilçesinin Çatak Mahallesi'nde başlayan yangın Denizli il sınırlarını aşarak Aydın iline sıçramıştı.

Denizli-Aydın il sınırında 4 gündür devam eden yangın, dün gece büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı.

Bugün öğleden sonra şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen yangında, dün akşam kurtarılan Buldan'a bağlı Bölmekaya Mahallesi'ndeki evler yanmaya başladı. Kırsal mahalledeki evlerin tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

