Bebekleri kaçırılan aile konuştu: Büyük şok yaşıyoruz

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yeni doğum yapan arkadaşının kız bebeğini battaniyeye sarıp, poşete koyarak hastaneden kaçıran evli ve bir çocuk annesi T.D.A. (29) tutuklandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, Yenidoğan Servisi'nde geçtiğimiz gün saat 23.00 sıralarında 28 yaşındaki Figen Büyükdağ, üçüncü çocuğu olan ve Eylül Nur adını verdikleri bebeğini dünyaya getirdi. Büyükdağ'ın 15 yıllık arkadaşı olan ve kısa bir süre önce düşük yapmasına rağmen bunu gizleyip karnına yastık koyan T.D.A. gece saatlerinde kendisini ziyarete geldi.

Büyükdağ, üst kat komşusu olan ve refakatçilik yapan arkadaşı Sibel'i meyve suyu almaya gönderdiği sırada, ziyarete gelen bir çocuk annesi arkadaşı T.D.A. da akıl almaz planını devreye soktu. Harekete geçen zanlı, Aannesinin yanında uyuyan bebeğe hava aldıracağını söyleyip odadan çıktı.

Yıllardır arkadaşı olan T.D.A'nın bu yaptığına bir anlam veremediğini syleye Figen Büyükdağ, "Halen olayın şokundayım. Hiç beklemezdim" dedi.

Battaniyeye sarılı bebeği poşete koyarak hastaneden kaçırmaya çalışan kadın, polis tarafından hastane giriş kapısında yakalandı. Bebeğinin kaçırıldığını öğrenen anne Figen Büyükdağ sinir krizi geçirirken, baba Kamil Büyükdağ, hemen hastaneye eşinin yanına koştu.

'CEZASINI ÇEKSİN İSTİYORUZ'

Halen olayın şokunda olduğunu belirten baba Kamil Büyükdağ, şunları söyledi: "Yaklaşık 15 yıldır ailecek tanışırız. TD.A'nın eşi ile aynı tekstil fabrikasında aynı bölümde çalışıyoruz. 6 yaşlarında kızları var. Böyle bir işe nasıl kalkıştı akıl erdiremiyorum. Bebeğimiz poşet içinde nefessiz kalıp ölebilirdi. Kısa süre önce düşük yaptığını karakolda öğrendik. Düşük olayını ailesinden bile saklamış. Olay patlak verince, babası beni telefonla aradı ve halen kızının hamile olduğunu sanıp, 'yakında doğum yapacak, bebeğini düşürebilir, yazıktır günahtır şikayeti geri çek' dedi. Ben de gerçekleri kendisine anlattım ve duyduklarına inanamadı. Şikayetimden vazgeçmedim. Bebeğimizin kaçırmaya kalkıp canına kast etti. Cezasını çeksin."