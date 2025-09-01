Mahalle alevlerin arasında kaldı! Denizli'deki orman yangınında son durum ne?





"CİĞERLERİMİZ YANDI, OKSİJENSİZ KALDIK ARTIK"

Bölmekaya Mahallesi'nde ikamet eden Erdal Kara, "Allah'a şükür, şu anda zararımız yok. Birkaç tane evin çatısı yandı. O anda ise itfaiye ekipleri müdahalelerde bulundular. Bütün ekipler buradaki hayvanlarımızı tahliye etti. Hepsinden Allah bin kere razı olsun. Şu anda bu bölgede bazı evlerde çok hafif hasarla atlattık. Ormanlarımız yandı, ciğerlerimiz yandı. Oksijensiz kaldık artık. Burası yemyeşil bir vadiydi, çok güzeldi. Daha ne diyebilirim, Allah'ım daha kötü olay başımıza vermesin. Yangın daha da büyümesin diye bazı noktalarda ağaçları kestiler. Canla başla mücadele ettik. Şu anda köyümüzde yanan bir ev yok. Yoğun müdahaleler sonucu köyümüzdeki yangın söndürüldü" diye konuştu.

DİĞER