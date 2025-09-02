Denizli Buldan yanarken eğlenceye devam! Merkez belediyelerine büyük tepki

Denizli'nin Buldan ilçesinde altıncı gününde kontrol altına alınan yangında faciadan dönülürken, ilçe belediyesinin aksine eğlence programlarını iptal etmeyen merkez belediyeleri tepki topladı.
Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde 28 Ağustos günü başlayan ve Aydın'a sıçrayan yangının, Cumartesi günü rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte yeniden Buldan'a yöneldi. İlçe merkezine kadar ilerleyen alevler, ilçeye bağlı Bölmekaya ve Bostanyeri mahallelerinde korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın nedeniyle her iki mahallenin mezrasında bulunan bazı ev ve ahırlar yanarken, alevlerin sarmasıyla birlikte ekipler ve mahalle sakinlerinin canlarını zor kurtardıkları yangında faciadan dönüldü. Evlerin önüne kadar gelen yangın nedeniyle Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile iki mahalledeki 84 ev tahliye edildi.
Devletin tüm imkanları ve vatandaşların desteği ile alevlere karşı büyük bir mücadele verilirken; yarım saat mesafede bulunan yerleşim merkezlerinde ise eğlence tüm hızıyla devam etti. Yaşananlara duyarsız kalmayan tek belediye olan Güney, festival kapsamında planlanan Zakkum Grubu konserini iptal ederek, büyük takdir topladı. Güney Belediyesinin aksine konser programlarını iptal etmeyen Denizli Büyükşehir ve Merkezefendi belediyeleri ise sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu.
Vatandaşlar, yangın faciasına rağmen eğlenceye devam eden belediyelere olan tepkisini, "Buldan'da insanlar canlı ve mallarını korumak için alevlere karşı mücadele ederken, eğlence içeren etkinlikler iptal edilebilirdi, ertelenebilirdi", "Buldan'da köy yanarken, onlar saçlarını tararmış. Denizli Büyükşehir ve Merkezefendi Belediyesi iyi eğlenceler" şeklindeki yorumlarla ifade etti.