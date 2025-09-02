Denizli Buldan yanarken eğlenceye devam! Merkez belediyelerine büyük tepki

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde 28 Ağustos günü başlayan ve Aydın'a sıçrayan yangının, Cumartesi günü rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte yeniden Buldan'a yöneldi. İlçe merkezine kadar ilerleyen alevler, ilçeye bağlı Bölmekaya ve Bostanyeri mahallelerinde korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın nedeniyle her iki mahallenin mezrasında bulunan bazı ev ve ahırlar yanarken, alevlerin sarmasıyla birlikte ekipler ve mahalle sakinlerinin canlarını zor kurtardıkları yangında faciadan dönüldü. Evlerin önüne kadar gelen yangın nedeniyle Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile iki mahalledeki 84 ev tahliye edildi.