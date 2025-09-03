Huzurevinde huzur bulacak

DENİZLİ'DE, doktor oğlu Mehmet Gümüş tarafından dövülerek hastanelik olan 60 yaşındaki Hafize Gönül Gümüş, huzurevine gönderiliyor. Kendisine para bulmasını isteyen doktor oğlu tarafından dakikalarca darp edilen Hafize Gönül Gümüş'ün yaşadığı dram, büyük infial uyandırmıştı.

Doktor oğlu tarafından dövülerek komaya sokulan Hafize Gönül Gümüş'e devlet sahip çıktı.

7 Ağustos'ta meydana gelen olayın ardından yaşlı kadın, başına aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakıma alındı. Günlerce yoğun bakımda kaldı. Mucize eseri yaşama tutunan Hafize Nine, tekrar evine geldi. Gümüş, önümüzdeki günlerde Denizli'deki bir huzurevine yerleştirilecek.