  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Denizli Huzurevinde huzur bulacak

Huzurevinde huzur bulacak

SEBAHATTİN ALP ÖZEL HABER

Giriş Tarihi: Gazete

Huzurevinde huzur bulacak

DENİZLİ'DE, doktor oğlu Mehmet Gümüş tarafından dövülerek hastanelik olan 60 yaşındaki Hafize Gönül Gümüş, huzurevine gönderiliyor. Kendisine para bulmasını isteyen doktor oğlu tarafından dakikalarca darp edilen Hafize Gönül Gümüş'ün yaşadığı dram, büyük infial uyandırmıştı.

Huzurevinde huzur bulacak

Doktor oğlu tarafından dövülerek komaya sokulan Hafize Gönül Gümüş'e devlet sahip çıktı.

7 Ağustos'ta meydana gelen olayın ardından yaşlı kadın, başına aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakıma alındı. Günlerce yoğun bakımda kaldı. Mucize eseri yaşama tutunan Hafize Nine, tekrar evine geldi. Gümüş, önümüzdeki günlerde Denizli'deki bir huzurevine yerleştirilecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA