Dayakçı başkana suç duyurusu

DENİZLİ'DE parke taşı döşemeyi kabul etmeyen zabıtalar Halil Sait Kocagümüş (34) ve Ceyhun Erukan Çabuk'u (42) sopayla döven CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla hakkında "Tasarlayarak silahla kasten yaralama", "Nüfuzunu kullanarak görevi kötüye kullanma" ve "Hakaret" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Şiddet gören zabıtaların avukatı Melih Nebi Yavuz, "Hangi partiden olursa olsun hiçbir siyasetçi, kamu görevlilerini kendi çıkarları uğruna kullanamaz, hukuka aykırı emir vermez. Kamu görevlisine uygulanan her türlü şiddet, yalnızca mağduru değil devleti ve milleti de hedef almaktadır. Hukuk devletinde hiç kimsenin dokunulmazlığı yoktur. Hiç kimse bulunduğu makamın arkasına sığınarak, şiddeti meşrulaştıramaz. Bu bir siyasi mesele değildir, bu hukuk düzeninin korunması adına alınması gereken en önemli adımdır. Bu yüzden İçişleri Bakanlığı'na görevden alma için başvurumuzu yapacağız" dedi.