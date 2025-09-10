  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Denizli Denizli'de günlerdir aranıyordu: 25 yaşındaki Hasan Yiğit'in cansız bedeni bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 3 gündür kayıp olarak aranan Hasan Yiğit'in (25), en son Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü'nde görülmesi üzerine arama çalışmaları başlamıştı. Hasan'ın cansız bedeni o gölde bulundu.

Aktepe Mahallesi TOKİ konutlarında oturan işsiz Hasan Yiğit, 7 Eylül'de evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler tarafından Yiğit'i arama çalışması başlatıldı.

Yiğit'in en son Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü çevresinde görüldüğü belirlendi. İtfaiye ve polisin su altı arama kurtarma ekipleri, baraj gölünde çalışma yaptı. Ekipler, bugün, baraj gölünde Yiğit'in cansız bedenine ulaştı.

Yiğit'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yiğit'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

