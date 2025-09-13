İyilik yapmak isterken kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazazedeye yardım etmek için yavaşlayan kamyonete arkadan çarpan otomobildeki kadının öldüğü kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün saat 18.30 sıralarında Denizli-Antalya karayolu Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesi'nde meydana geldi.

Keziban Özdöl

HURDAYA DÖNDÜ

Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Burdur'un Gölhisar ilçesine iş görüşmesine giden V.K. isimli esnafın kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Karşı şeride doğru ilerleyen araç, orta refüje çıkıp bir ağaca çarparak durabildi. Bu esnada Denizli yönünde Antalya istikametine ilerleyen kamyonet, kazayı görünce yavaşlayarak, kazazedelere yardım etmek istedi. Aynı yöne seyir halinde olan bir otomobil, aniden önünde duran kamyonete arkadan çarptı. Kazada metal yığınına dönen otomobilde bulunan Keziban Özdöl (58) hayatını kaybetti. Zincirleme kazaya karışan araçlardan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 4 yaralı tedavi altına alındı.