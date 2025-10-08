Denizli esnafından tabutlu eylem!

'DAHA DA KÖTÜ OLDU'

"Denizli uyuma esnafına sahip çık", "Esnaf burada, Başkan nerede" sloganlarıyla yürüyen esnaf ve vatandaşlar, tabut ve siyah çelengi belediyenin girişine bıraktı. Denizli Büyükşehir olduğu uygulamanın yanlış olduğunu ve bu sıkıntıları o caddenin vatandaşları ve esnafın anlayacağını dile getiren İstiklal Caddesi esnafının temsilcisi olan Erkan Atak, "Burada toplanma amacımız herhangi bir kurum kuruluşa karşı gelmek değildir. İstiklal caddesinde yapılmış olan uygulamanın düzeltilmesi istiyoruz. Burada sadece esnaf yok vatandaşlar da yer alıyor. Biz otobüs şoförleriyle, dolmuş şoförleriyle konuşuyoruz bu uygulamanın doğru olmadığını söylüyorlar. Burada sadece esnaf değil vatandaşlarla tepkili. Esnafa gelip bir şeyler alamıyor, müşteriler. Esnaf, dükkana mal taşımak için 300 metre ileriye park ediyor, tabi park yeri bulabilirse. Ardından ise o ağırlıkları 300 metre taşıyor. Bu derdi esnaf ve vatandaşlar bilir" diye konuştu.