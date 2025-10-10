Sahte alkol raporu operasyonu: 42 gözaltı

Denizli'de trafik denetimlerinde yasal sınırın üzerinde alkol promili tespit edilmesiyle ehliyetleri belirli süreyle iptal edilen ve haklarında yasal işlem yapılan bazı sürücülerin, ehliyetlerini geri alabilmek için sahte alkol raporu aldığı tespit edildi. Operasyonda, 42 şüpheli gözaltına alındı.Yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapan KOM ekipleri, sahte alkol raporu veren ve aracılık eden biri kamu çalışanı olmak üzere çok sayıda kişiyi tespit etti.

EHLİYETLERE EL KONULDU

EKİPLER, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon kapsamında, biri kamu çalışanı olmak üzere, aracılık eden ve sahte rapor aldığı belirlenen toplam 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 100'ün üzerinde ehliyetine el konulan sürücünün bu şekilde ehliyetini geri aldığı ve söz konusu bu kişilerin soruşturma kapsamında tekrar ehliyetlerinin iptal edileceği öğrenildi. Gözaltına alınan 42 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.