  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Denizli Gündüz çoban, gece hırsız olan şebeke çökertildi: 5 milyonluk hırsızlık...

Gündüz çoban, gece hırsız olan şebeke çökertildi: 5 milyonluk hırsızlık...

Denizli, Aydın ve Muğla'da karıştıkları 15 ayrı olayda, 5 milyonluk kablo hırsızlığı yapan 'Kaçarlar' şebekesinin 9 üyesi jandarma tarafınfan yakalandı. Gündüzleri küçükbaş hayvanları otlatma bahanesiyle ilçe ilçe gezen şebekenin geceleri hırsızlık yaparak kablo erittikleri tespit edildi.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Gündüz çoban, gece hırsız olan şebeke çökertildi: 5 milyonluk hırsızlık...

Denizli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Acıpayam, Çameli, Kale, Tavas ve Beyağaç ilçelerinde 2024 ve 2025 yıllarında meydana gelen 15 faili meçhul telefon haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliğinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. 15 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda olay yeri ve çevrelerinden elde edilen 300 güvenlik kamerasının 2 bin 750 saatlik kaydını didik didik inceleyen jandarma ekipleri, çevre illerden gelerek çobanlık yaparken kablo hırsızlığı yapan 10 kişiyi tespit etti.

Gündüz çoban, gece hırsız olan şebeke çökertildi: 5 milyonluk hırsızlık...

"Kaçar" ailesinden olan suç şebekesinin çökertilmesi için Çameli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında JASAT dedektifleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Denizli, Aydın ve Muğla illerinde belirlenen 8 ayrı adrese operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda suça karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli yakalanarak, Denizli'ye getirildi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 293 kilo bakır kablo, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 13 adet cep telefonu ele geçirildi. Çameli İlçe Jandarma Komutanlığında sorgulanan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 1'i kadın diğer 9 şüphelisi ise jandarma komandolar ve geniş güvenlik önlemleri altında Çameli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan "Kaçarlar" şebekesinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA