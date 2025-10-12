‘Kaçarlar’ çetesi jandarmadan kaçamadı

Denizli, Aydın ve Muğla'da karıştıkları 15 ayrı olayda, 5 milyonluk kablo hırsızlığı yapan 'Kaçarlar' şebekesinin 9 üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. Küçükbaş hayvan otlatma bahanesiyle ilçe ilçe gezen şebekenin gündüzleri çobanlık geceleri ise hırsızlık yaparak kablo erittikleri belirlendi. Yapılan aramalarda 293 kilo bakır kablo, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 13 adet cep telefonu ele geçirildi. Çameli İlçe Jandarma Komutanlığında sorgulanan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 1'i kadın diğer 9 şüphelisi ise jandarma komandolar ve geniş güvenlik önlemleri altında Çameli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan "Kaçarlar" şebekesinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.