Polis ekiplerinden sahte banknot operasyonu

Denizli'de polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda, 351 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda, 351 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi. Toplam değeri 35 bin 100 dolar olan sahte paralara el konuldu.Operasyonda yakalanan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlı hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, sahte para suçlarına karşı yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve vatandaşların şüpheli durumları en yakın polis birimine bildirmeleri gerektiğini vurguladı.