Denizli Halk Ekmek Fabrikası’nda rezalet

Denizli'nin CHP'li Merkezefendi Belediyesi'ne ait Halk Ekmek fabrikasında fare gezdiği ileri sürülen görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından denetim yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, belediyenin Bozburun Mahallesi'nde faaliyet gösteren Halk Ekmek fabrikasına gitti. Fabrika içinde yapılan incelemeler sırasında zeminde ölü fare tespit edildi, kalorifer peteklerinin küflendiği görüldü. Görevliler hamur karma makinesinin bulunduğu alan ile diğer bölümlerde incelemeler ve hijyen denetimi yaptı. Daha önce ruhsatsız olduğu iddiası ile gündeme gelen ve bu şekilde faaliyetlerine devam eden Merkezefendi Belediyesi Halk Ekmek'te, hijyen şartlarına uyulmadığı, hatta un çuvallarının diplerindeki pisliklerin fare pisliği olduğu tespit edildi. Fabrika hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tutanak hazırlandı.