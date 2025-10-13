Denizli’de olay paylaşımın faturası personele kesildi

DENİZLİ'NİN Buldan ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak'ın Cuma mesajında alkol şişelerinin olduğu bir fotoğrafın bulunması, çalışanı yaktı. Cuma günü Orpak'ın sosyal medya hesabından "Güzel insanların yaşadığı güzel Buldan, hayırlı cumalar" ifadeleri yer alan paylaşımda Buldan manzarasıyla birlikte alkol şişelerinin bulunduğu iki fotoğrafın yer alması tepki çekerken, gelen tepkiler üzerine fotoğraf kaldırılsa da paylaşımı yapan paylaşım sorumlusu işinden oldu. Orpak, yaptığı açıklamada, "Sosyal medya hesapları paylaşım sorumlusu personelin sehven yaptığı paylaşım sebebiyle haksız bir lince maruz kaldık ve bu sebeple arkadaşımızı görevinden azlettik. Sehven yapıldığı açık olan ve birkaç dakika içerisinde kaldırılan paylaşımı ekran görüntüsü alarak servis eden, konunun aslını araştırmadan yayanları ve yapay zekâ desteğiyle mesnetsiz yorumlarda bulunanları kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Ne tesadüf ki haberi cuma namazından çıktıktan sonra gördüm" dedi.