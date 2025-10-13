Esnaf tepki gösterdi Başkan görmezden geldi

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Caddesinde hayata geçirilen 'Otobüs Yolu' projesinde şikayetlerin artmasıyla birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İstiklal Caddesi'nde esnafları ve vatandaşları ziyaret etti.

'MEMNUN DEĞİLİZ'

BAŞKAN Çavuşoğlu, ziyaretler sırasında esnaftan sert tepki aldı. Çavuşoğlu ise esnafın derdini anlatmasına fırsat vermeyerek yoluna devam etti. Esnaf, "Ben çiçekçiyim, müşterim çiçek almak için duramıyor" diye sitemini belirtti. Başkan Çavuşoğlu ise "Benim işi bozar diyorsun" diye gülerek yolunu devam etti. Başkan Çavuşoğlu'nun sözünü bu sefer başka bir esnaf kesince, "Konuşturmuyorsunuz, ben sizi dinliyorum" dedi. Esnaflar ise karşılık olarak, "Bıktık, tükendik. Yoldan şikayetçiyiz" diye tepki gösterdi. Ardından bir markete gelen Başkan Çavuşoğlu'na bu sefer bir esnaf, "Başkanım engelli rampası kaldırıldı, engellilerimiz giremiyor" dedi. Başkan Çavuşoğlu ise engelli rampası yüzünden düşenlerin olduğunu iddia etti. Engelli bir vatandaş ise, "'Engelli olduğumuz için hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şekilde memnun değiliz' diye sitemde bulundu.