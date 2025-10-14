Pamukkale’nin otel faresi yakayı ele verdi

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde yabancı turistlerin konakladığı otellerde meydana gelen hırsızlık olayları, jandarmanın çalışmasıyla çözüldü. Olayların faili olduğu belirlenen şüpheli, operasyonla yakalanarak tutuklandı. İncelemelerde, hırsızlık olaylarını M.P. isimli kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin turizm sektöründe çalıştığı, bu sayede otellerin işleyişini bildiği, bu bilgiyi kullanarak otellere rahatça giriş-çıkış yapıp turistlerin odalarından hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şüpheli, tutuklanarak Denizli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.