  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Denizli Emniyet şeridinde bekleyen işçi servisine kamyon çarptı

Emniyet şeridinde bekleyen işçi servisine kamyon çarptı

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Emniyet şeridinde bekleyen işçi servisine kamyon çarptı

DENİZLİ'DE işçi almak için çevreyolu üzerinde emniyet şeridinde bekleyen servise, aynı yönden gelen kamyon çarptı. Kazada servis şoförünün babası hayatı hayatını kaybetti. Kaza, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Denizli Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan Hacı Avcı yönetimindeki minibüs, işçi almak için emniyet şeridinde beklemeye yaptı. O esnada arkadan gelen H.K. idaresindeki kamyon, servis aracına çarptı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde aracın içerisinde en arka kısımda oturan ve sürücü Hacı Avcı'nın babası olduğu öğrenilen Mustafa Avcı'nın (70) yaşamını yitirdiği belirlendi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA