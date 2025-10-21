Denizli’deki iki ölümlü kazada karar çıktı!

19 Ekim Pazar günü Denizli'nin Buldan İlçesinde meydana gelen düğün konvoyu kazası ve şarampole devrilen midibüs kazasının sürücüleri tutuklandı.

19 Ekim Pazar günü Denizli'nin Buldan ilçesinde 2 farklı ölümlü kaza meydana geldi. Buldan'ın Derbent Mahallesi'nden Beyler Mahallesi'ne gelin alımı için oluşturulan konvoya otomobiliyle katılan D. A. direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole daldı. Yaşanılan kazada otomobilde bulunan 5 kişiden 4'ü yaralanırken Mehmet Karaca hayatını kaybetti. Diğer kaza ise İzmir'den Buldan'a geziye gelen tur midibüsü şoförü C. U. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu midibüs yoldan çıkarak şarampole devrildi. Midibüsün içinde bulunan 32 yolcudan 31'i yaralanırken Güldane Altınova hayatını kaybetti.

2 kaza içinde başlatılan soruşturma kapsamında otomobil sürücü D. A. ve midibüs şoförü C. U. gözaltına alındı. Karakolda işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen otomobil sürücüsü D. A. ve midibüs sürücüsü C. U. tutuklanarak cezaevine gönderildiler.