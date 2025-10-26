  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Denizli Denizli'de satırlı kavga cinayetle bitti

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kavgada satırla ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eğirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'nde 23 Ekim'de karşılaşan M.K. (39) ile Yılmaz Köse (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.K. yanında getirdiği satırla Köse'yi yaraladı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Başından yaralanan Köse ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz Köse, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

