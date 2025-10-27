Denizli’de SOLOTÜRK’ten müthiş gösteri

TÜRK Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Pamukkale semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Antalya Havalimanı'ndan havalanan SOLOTÜRK, Denizli Valiliği ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ören yeri çevresi ve travertenler üzerinde gösteri uçuşu yaptı. İzlemek isteyenler antik kent ve travertenler çevresinde yoğunluk oluştururken, telefonlarıyla SOLOTÜRK'ün gösterisini görüntüledi.