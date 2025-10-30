‘Denetimli’ dehşet! Cezaevinden çıktı eşi ve çocuğunu rehin aldı!

Denizli'de cezaevinden yeni çıkan bir şahıs eşi ve çocuklarını rehin aldı. Eşi ve bir kızını yaralayıp rehin alan baba, polislerin yoğun uğraşları sonucu yaralı aile üyelerini bıraktı. Bir kızını rehin almayı sürdüren öfkeli baba, 6 saatin sonunda çocuğunu polislere teslim edip kendi yine teslim olmadı. Olay, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında cezaevinden çıkan Mevlüt E. (39), henüz öğrenilemeyen bir sebepten eşi ve iki kızını bıçakla rehin aldı.



ABLASI İKNA EDEBİLDİ

Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri evin etrafını sararken, Mevlüt E., bıçakla yaraladığı eşi Yadigar E., ve bir kızını teslim etti. Polis ekipleri Mevlüt E.'yi ikna etmek için birçok yola başvurdu. Küçük kız çocuğunu kendisine siper eden Mevlüt E.'yi ikna etmesi için eve arkadaşları da gönderildi. Ağabeyinin çabaları da sonuçsuz kalınca bu kez anne ve ablası adrese getirildi. Müzakereci polisin tüm girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine eve anne ve ablası girdi.