Denizli’de hurdaya dönen araçtan cansız bedeni çıktı!

DENİZLİ'DE tali yoldan ana yola bağlanmak isteyen otomobil kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma sonucu hurdaya dönen araçta, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Kale ilçesi Denizli-Muğla Karayolunda meydana geldi. Ahmet Üründü idaresindeki henüz plakası bilinmeyen otomobil, Denizli-Muğla Karayolunda seyir halinde olan kamyonet ile çarpıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan Üründü, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.