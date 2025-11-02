Denizli’de avukat cübbeli satış

DENIZLI'DE bir galericinin, avukat cübbesi giyip "Bu arabayı alana bir dosya hediye" diyerek çektiği araç tanıtım videosu başına dert açtı. Kısa sürede yayılan paylaşıma tepki gösteren Denizli Barosu, mesleğin itibarını zedelediği gerekçesiyle galerici hakkında suç duyurusunda bulundu. Denizli'de bir galerici araba satış reklamı çekmek için avukat cübbesi giydi ve kendini avukat gibi tanıtıp çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

GALERICININ dikkat çekmek için yaptığı cübbeli paylaşım başta avukatlar olmak üzere kamuoyunun tepkisini çekti. Paylaşımıyla eleştirilerin hedefi olan galericinin, videoda sar ettiği "Bu arabayı alana bir dosya hediye" şeklindeki söylemi tepkileri daha da arttırdı. Galericinin avukat cübbesi giyerek çektiği araç tanıtım videosu sonrası Denizli Barosundan karşı adım geldi. Baro, söz konusu davranışın avukatlık mesleğinin kamusal niteliğini ve itibarını ağır şekilde zedelediği gerekçesiyle Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.