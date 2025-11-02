Denizli’de elma hasadı üreticinin yüzünü güldürdü

DENIZLI'NIN Buldan ilçesinde Şubat-Mart aylarında başlayan budama çalışmalarının ardından sulama ve ilaçlama işlemleri tamamlandı ve elma hasadı başladı. Bu yıl yağışların ve hava şartlarnın elma üretimi için elverişli geçtiğini belirten üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren aileleri ve işçileriyle birlikte bahçelerinde elma topluyor. Üreticiler, 1100 rakımlı bölgenin toprak yapısı ve ikliminin elmalara özgün tat, aroma ve dayanıklılık kazandırdığını ifade ediyor. Buldan'da toplam 2 bin 103 dekar alanda yaklaşık bin 514 ton elma üretimi gerçekleştiriliyor. Dekar başına ortalama 720 kilogram verim alınan bölgede en çok Starking, Golden ve yerel elma çeşitleri yetiştiriliyor.