Denizli’deki kundaklamada 5 otomobil hasar gördü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kundaklama sonucu çıkan yangında oto galeride bulunan 5 otomobil hasar gördü. Gözaltına alınan şüpheli E.K., kuzenini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Halil Bulut'a zarar vermek amacıyla iş yerini yaktığını itiraf etti. Yangın, Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki bir oto galeride çıktı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak, yangını söndürdü. Yangında iş yerinde ve 5 otomobilde hasar oluştu. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.