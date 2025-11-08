Odun toplamaya giden çiftten acı haber

Denizli'de Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplanılmasına izin verilen odunları toplamaya giden çiftten haber alamayan oğulları acı gerçeği ortaya çıkardı. Traktörle ormana giden çiftin cansız bedenleri devrilen traktörün altında 2 gün sonra bulundu. Olay, Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Çelik (62), ve eşi Ayşe Çelik (63), 5 Kasım Çarşamba günü Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplanılmasına izin verilen budanmış ve atıl durumdaki odunları toplamak için ormanlık alana gitti. Çiftin kent merkezinde ikamet eden oğulları iki gün boyunca anne ve babasına ulaşamaması üzerine muhtarı arayarak bilgi verdi.

CESETLERİ BULUNDU

Yaşlı çifti arayan vatandaşlar, çifti devrilen traktörün altında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaşlı çiftin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yaşlı çiftin traktör altında kalan cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yapılan incelemelerin ardından Hasan ve Ayşe Çelik çiftinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı