Denizli sanayisine müjde! Yeni teşvik ve yatırımlar ile güçlenecek

DENİZLİ Sanayi Odası ev sahipliğinde, "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ve Yeni Yatırım Teşvik Sistemi" programı tanıtımı gerçekleştirildi. Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri tarafından yeni yatırım teşvik sistemine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı.