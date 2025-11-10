Denizli sanayisine müjde! Yeni teşvik ve yatırımlar ile güçlenecek

DENİZLİ Sanayi Odası ev sahipliğinde, "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ve Yeni Yatırım Teşvik Sistemi" programı tanıtımı gerçekleştirildi. Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri tarafından yeni yatırım teşvik sistemine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı.
Bakanlık yetkilileri, "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi" kapsamında geliştirilen yeni teşvik sisteminin ayrıntılarını Denizli'de anlattı.
Toplantıda, yeni sistemle getirilen yapısal değişiklikler, makine ve faiz destekleri, öncelikli yatırım alanları, sektörel teşvikler ve uygulama süreçlerine dair ayrıntılar aktarıldı. Yeni sistemle üretim ve yatırımda dönüşümün hedeflendiği vurgulandı.