Denizli’de aşırı hız Sudenaz’ı hayattan kopardı

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Hastaneye kaldırılan genç sürücü doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre Sudenaz Sargın (21), idaresindeki otomobil ile direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Çarpmanın ardından otomobil adeta ikiye büküldü. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan genç sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan Sudenaz Sargın, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Genç kadın burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.