Denizli'de ilginç manzara: Çaresiz kaldı yangına süt sıktı!

SÜREKLİ çıkan orman yangınlarıyla mücadele eden ülkemizde, "yangına körükle gitmek", "yangından mal kaçırmak" ve "yangına benzin dökmek" gibi birçok deyim kullanılırken, "yangına süt sıkmak" eylemi ilk kez gerçek oldu. Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını gören süt toptancısı Ekrem Eşmeli, kamyondaki sütü alevlere sıkarak müdahale etti.

CESUR VE ÖZVERİLİ

YANGIN sırasında yoldan geçen ve bir süt firmasında süt toplama personeli olarak çalışan Eşmeli, durumu gördükten sonra yangının büyümemesi için soğutma tankındaki sütleri alevlere sıktı. Büyük bir cesaret ve fedakarlıkla alevlere müdahale ederek yangının büyümesini önleyen kahraman kamyon şoförü Eşmeli, "Kendi çabamla söndürmeye çalıştım, olmayınca tanktaki sütü kullandım" diye konuştu.





