Denizli'de ilginç manzara: Çaresiz kaldı yangına süt sıktı!

Çaresizlik bazen insanın sürpriz çözüm yolları bulmasını sağlar... Denizli’de ormanlık alanda çıkan yangını gören süt toptancısı Ekrem Eşmeli, su bulamayınca alevlere süt sıkarak müdahale etti. Çalıştığı şirketin maddi kaybını ve işsiz kalacağı korkusunu hiçe sayıp pompayla alevlere müdahale eden fedakar kamyoncu, yangının büyümesini önledi.

SÜREKLİ çıkan orman yangınlarıyla mücadele eden ülkemizde, "yangına körükle gitmek", "yangından mal kaçırmak" ve "yangına benzin dökmek" gibi birçok deyim kullanılırken, "yangına süt sıkmak" eylemi ilk kez gerçek oldu. Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını gören süt toptancısı Ekrem Eşmeli, kamyondaki sütü alevlere sıkarak müdahale etti.



YANGIN sırasında yoldan geçen ve bir süt firmasında süt toplama personeli olarak çalışan Eşmeli, durumu gördükten sonra yangının büyümemesi için soğutma tankındaki sütleri alevlere sıktı. Büyük bir cesaret ve fedakarlıkla alevlere müdahale ederek yangının büyümesini önleyen kahraman kamyon şoförü Eşmeli, "Kendi çabamla söndürmeye çalıştım, olmayınca tanktaki sütü kullandım" diye konuştu.



Alevlere sütle müdahale eden ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Ekrem Eşmeli, yangını söndürmeye çalışırken 2 tona yakın süt kullandı. Eşmeli, "Vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.

