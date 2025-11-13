  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Denizli Denizli’de kamyonet evin bahçesine uçtu; 1 ölü 3 yaralı

Denizli’nin Buldan ilçesindeki feci kazada, kontrolden çıkan kamyonet bir evin bahçesine girdi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

İHA

Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 20 L 6668 plakalı kamyonet, seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bir evin bahçesine daldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kamyonette bulunan Tahir Arslan adlı kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

