Buldan Belediyesi’nde 31 milyonluk soruşturma!

BULDAN Belediyesi'nin yaklaşık 31 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla eski başkanlar Mustafa Gülbay ile Mustafa Şevik, eski encümen üyeleri ve belediye personelleri hakkında İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma izni verildi. Buldan Belediyesi hesaplarında yapılan incelemede alımların parçalara bölünmesi ile mevzuata aykırı hareket edildiği, toplamda 14 çalışmada 444 bin 903.48 TL fazla para ödenerek kamunun zarara uğratıldığı bilirkişi raporunda belirtildi. Ayrıca Buldan Belediyesi tarafından 2019-2024 yılları arasında toplam 169 adet taşınmaz satışı gerçekleştiği, 13 Haziran 2025 tarihli bilirkişi raporuna göre 169 taşınmazdan 19'unun rayiç bedele yakın bir şekilde satıldığı, geri kalan 150 taşınmazın satışında belediye tarafından belirlenen satış tutarı ile satış tarihinde olması gereken tutar arasında toplamda 31 milyon 953 bin 501.09 TL fark bulunduğu belirlendi.