Denizli’de ağaçtan düşen talihsiz kadın yaşama tutunamadı

DENİZLİ'DE evinin bahçesindeki ağacı budamak isterken aşağıya düşen kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre; budamak için evinin bahçesindeki ağaca çıkan Sabahat Artan (56), dengesini kaybederek birkaç metre yüksekten zemine düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sabahat Artan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Artan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.