Denizli'de şoke eden görüntü! Kazı sırasında insan kemiği parçaları bulundu

Son dakika haberleri... Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir arazide DSİ tarafından yapılan çalışma sırasında insana ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulundu. Yapılan incelemede kemiklerin milattan önce 1500 yılına ait olduğu değerlendirildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, arazide su borusu döşemek için açılan çukurda insana ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulundu.



Ucarı Mahallesi'ndeki bir arazide su borusu döşemek için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kazı çalışması başlatıldı.

Çalışanlar, çukurda 5 ayrı küp olduğunu fark edince durumu jandarma ve Müze Müdürlüğüne bildirdi.



Küpler içinde inceleme yapan müze görevlileri, insana ait olduğunu belirlediği kemiklerin milattan önce 1500 yılına ait olduğunu değerlendirdi.

Yetkililerin alanda başlattığı kurtarma kazısı sürüyor.

