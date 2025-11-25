Denizli’de 125 yıl ile aranan 8 firari yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahıslar hakkında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 11-23 Kasım 2025 tarihleri arasında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda toplamda 8 şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalar kapsamında; "Kasten Öldürme" suçundan 25 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Kasten Yaralama ve Uyuşturucu Kullanmak" suçlarından 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları kapsamında; "Dolandırıcılık, Hırsızlık ve Şantaj" olmak üzere toplam 22 dosya kapsamında 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ise, "Dolandırıcılık ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçlarından 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve "Dolandırıcılık" suçundan 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Ticareti Yapmak ve 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından 12 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile aranması bulunan 2 şahıs yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 11-23 Kasım 2025 tarihleri arasında aranan şahıslara karşı yapılan operasyonlarda 8 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.