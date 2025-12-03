Denizli’de binlerce litre kaçak yağ ele geçirildi

İNSAN sağlığını tehdit eden izinsiz gıda üretimine karşı denetimlerini artıran Tarım ve Orman Bakanlığı, Denizli'de bitkisel yağ üreten bir firmaya baskın düzenledi. Kontrollerde, bakanlık izni olmadan üretilen ve kayıtsız şekilde doldurulan binlerce litre bitkisel yağ tespit edildi. Denetimlerde, firmanın elinde bulunan ürün ve malzemelere el konuldu. Tanklarda 8 bin 300 litre bitkisel yağ karışımı, 7 bin 842 litre ambalajlanmış bitkisel yağ karışımı, 3 bin 625 teneke ile 2 bin 690 adet boş tenekenin bulunduğu belirlendi.