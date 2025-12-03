Haberler Denizli Denizli'de tüfekle gelen ölüm! Yanlışlıkla arkadaşını öldürdü: O lise öğrenicisi tutuklandı Denizli'de tüfekle gelen ölüm! Yanlışlıkla arkadaşını öldürdü: O lise öğrenicisi tutuklandı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 15 yaşındaki lise öğrencisi B.K., babasına ait ruhsatsız tüfekle oynadığı sırada silah birden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar lise öğrencisinin evine davet ettiği arkadaşı Jahani’nin başına isabet ederken, 15 yaşındaki B.K., evden kaçtı. Ekipler taraından yakalanan B.K. tutuklandı. DHA









Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, oynadığı babasına ait ruhsatsız tüfeğin ateş alması sonucu, evde bulunan İran uyruklu arkadaşı Zahra Jahani'nin (15) başından vurularak ölümüne neden olan lise öğrencisi Burak K. (15), sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi olan Burak K., ailesiyle birlikte yaşadığı evine arkadaşı olan İran vatandaşı Zahra Jahanı'yi davet etti. Jahani, kız kardeşiyle birlikte Burak K.'nın evine gitti. İddiaya göre, Burak K. babasına ait olan ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken, silah birden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Jahani'nin başına isabet etti. Jahani'nin kanlar içinde yere yığılması sonucu paniğe kapılan Burak K. evden kaçtı.