Kale’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Denizli'nin Kale ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı. İlçede belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda yapılan aramalarda 2 bin 220 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 105 gram kubar esrar, 4 adet Lyrica hap, 140 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirilerek jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1 kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.