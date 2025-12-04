Yürüme engelli şahıs Engelliler Günü’nde öldürüldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesine yaşayan 51 yaşındaki engelli Erkan Menteş, evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu. Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana geldi.

KESİCİ ALET BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, yürüme engelli Erkan Menteş'ten uzun süre haber alamayan eşi Özlem Menteş, kocasını merak ederek eve geldi. Eve giren kadın kocasını kanlar içinde yerde yatarken buldu. Kadının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Erkan Menteş'in boğazının kesildiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Erkan Menteş'in yanında kesici alet bulundu. Kesici alete incelenmek amacıyla el konuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından Menteş'in cenazesi otopsi yapılmak amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.