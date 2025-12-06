Denizli’de asırlık ağaçlarda yetişen kestanede hasat zamanı

Denizli'nin Buldan ilçesinin yüksek kesimlerinde asırlık ağaçlarda yetişen Alandız kestanesi, dikenli yapısından çıkarılarak alıcısıyla buluşuyor. Buldan Ziraat Odası tarafından coğrafi işaret patentiyle tescillendirilen Buldan Alandız kestanesi yaklaşık bir aylık dinlenmenin ardından patoz yardımıyla dikenli yapısından çıkartılıyor. Bin 150 rakımlı bölgede yetişen ve bin 300 dekarlık alanda kestane ağacı sayısı yaklaşık 19 bin adet bulunuyor. Ağaç başına düşen ortalama kestane veriminin 30 kilogram civarında olduğu belirtiliyor.