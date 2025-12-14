Kabadayılar’dan Çavuşoğlu’na: Lafınız çok ama icraatınız yok

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı 1.oturumu gerçekleşti. Gergin geçen oturuma AK Parti Büyükşehir Meclis Grup Başkanvekili Feride Kabadayılar'ın sözleri damga vurdu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun her meclis toplantısı öncesinde uzun konuşmalarını eleştiren Kabadayılar, "Her meclis açılışında aynı konuları ısıtıp ısıtıp 45 dakika konuşuyorsunuz. Geçmiş öyle yapılmış, şu şöyle demiş. Bunları bırakın, biz geleceği konuşalım" diye çıkıştı. Denizli'de ulaşımla ilgili hiçbir sorunun çözülmediğini belirten Kabadayılar, "Son dönemlerde sürekli belediyenin sosyal medya paylaşımlarını takip ediyorum, görüyorum ki sadece algı. Bir kurgu var ortada. Bir senaryo var. Bu senaryo üzerinde muhtemelen bir prodüksiyon şirketi çalışıyor. Profesyonel de çalışıyor. Algı yapıyorsunuz" dedi.