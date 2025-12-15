Denizli’de filtre fabrikası küle döndü

DENİZLİ'DE bir organize sanayi bölgesinde filtre üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, alevler itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 saatte kontrol altına alındı. Yangın, Çardak Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren İkiler Otomotiv Filtre fabrikasında sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için hem yerden hem de merdiven yardımıyla çatıdan alevlere müdahalede bulundu. Yangın ekiplerin yoğun uğraşları neticesinde saatler süren çalışma ile kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, fabrika ise adeta küle döndü. Yangın kesin çıkış nedeni itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hazırlanacak olan raporla kesinlik kazanacağı öğrenildi.