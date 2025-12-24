Servis şoförünün dikkati korkunç bir faciayı önledi

Denizli'de Organize Sanayi Bölgesindeki bir firmanın işçilerini taşıyan servis aracı seyir halindeyken, bir anda dumanlar içinde kaldı. Olup biteni anlayabilmek için aracını yol kenarına park eden sürücü Engin Akkaya, servis aracı içerisindeki işçilerin de aracı boşaltması gerektiğini söyledi. Şoförün aracı tahliyesinden saniyeler sonra işçi servisi alev topuna döndü. Hızla büyüyen yangına çevredeki vatandaşlar ilk müdahalede bulunurken, 112 Acil Çağrı Merkezine de ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu servis aracındaki yangın söndürüldü. Denizli Organize Sanayi Bölgesindeki işçileri taşıdığı öğrenilen servis aracı yangın sonrası adeta hurdaya döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.