Denizli'de Hatice’nin katiline ölüm anı izletildi

Denizli'de boşandığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Hatice Ünlü cinayetinde yargılama başladı. 2025 Nisan ayında Lise Caddesi üzerinde yaşanan olayda 42 yaşındaki iki çocuk annesi Hatice Ünlü, boşandığı eşi Mehmet K. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.
Genç kadının yanında bulunan ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen H. Ç. de saldırganın hedefi olmuş ve ağır yaralanmıştı. Cinayet davasının ilk duruşması dün Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada sanık Mehmet K, müşteki H. Ç, öldürülen Hatice Ünlü'nün ailesi, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. 'Kasten öldürmek' suçundan müebbet hapsi istenen sanık Mehmet K. yaklaşık 1,5 saat süren bir savunma yaptı.
Eski eşi Hatice Ünlü ile sorunlar yaşadıkları için boşandıklarını, çocuklar nedeniyle iletişim kurmaya devam ettiklerini, sık sık tartışmalar yaşadıklarını anlattı. Eski eşini çocuklara kötü muamele yapmakla suçlayan sanık, cinayetten bir gün önce çocuğuna yönelik hareketler nedeniyle büyük bir öfke yaşadığını uzun uzun anlattı. Ancak cinayet anını kısa geçti, olay sırasında Ünlü'nün kendisine saldırdığını ileri sürdü.
GÖRÜNTÜLERE BAKAMADI
Olayda ağır yaralanan H. Ç. ise ifadesinde cinayet günü sanığın elinde bıçakla koşarak kendilerine doğru geldiğini ve herhangi bir konuşma olmadan doğrudan Hatice Ünlü'ye saldırdığını anlattı. Bu sırada kendisine de saldırdığını, yardım istemek için olay yerinden bir miktar uzaklaştığını, bu sırada sanığın Ünlü'ye yönelik saldırısının dozunu artırdığını kaydetti. Sanık Mehmet K.'nin Hatice Ünlü'yü yerde sürüklediğini, saçlarından tutarak başını geriye çektiğini ve boğazını keserek öldürdüğünü söyledi.
Daha sonra kendisini kovaladığını, bu kovalamanın olay yerindeki bir aracın etrafında 3-4 tur sürdüğünü belirtti. Cinayeti kayda alan güvenlik kamerası kayıtları duruşma salonunda izlendi. Duruşmayı takip eden katılımcıların bir kısmı olay görüntülerine bakamadı. Sanığın da olay anına ilişkin görüntülerin izlendiği sırada kafasını öne eğerek beklediği gözlendi. Mahkeme heyeti ara kararında duruşmayı 14 Nisan 2026 tarihine erteledi.