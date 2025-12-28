Denizli'de indirim çılgınlığı: Gece yarısı geldiler 9 saat beklediler

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bir zincir marketin şubesi açıldı. Açılışa özel olarak Playstation ve cep telefonu gibi teknoloji ürünlerinde indirim yapılacağının, ayrıca ilk 1000 kişiye 1000 TL değerinde hediye çeki verileceğinin açıklanması yoğun ilgiye neden oldu.
Kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren marketin önüne gelerek açılış saatini bekledi. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri kamp sandalyelerinde oturarak beklerken, market önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.
Oluşan yoğunluk dronla görüntülendi. Yaklaşık 9 saat süren bekleyişin ardından kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar markete girdi. Açılışta çoğunlukla teknoloji ürünleri, et, kuru gıda ve mutfak ürünlerinin tercih edildiği görüldü.
Yoğunluk nedeniyle zaman zaman alışverişte aksamalar yaşandı. Öte yandan, bir vatandaşın iki Denizli horozuyla açılışa katılması dikkat çekti.