Denizli'de indirim çılgınlığı: Gece yarısı geldiler 9 saat beklediler

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bir zincir marketin şubesi açıldı. Açılışa özel olarak Playstation ve cep telefonu gibi teknoloji ürünlerinde indirim yapılacağının, ayrıca ilk 1000 kişiye 1000 TL değerinde hediye çeki verileceğinin açıklanması yoğun ilgiye neden oldu.